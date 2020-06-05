ВИДЕО ⟩ С голым задом в бассейне! Эстонская группа 5MIINUST дала жару в новом клипе

Одна из самых популярных эстонских групп современности - 5MIINUST - представила новый клип на песню «Peo lõpp» («Конец праздника» или «Конец вечеринки»). Музыка и продакшн - Аго Теппанди, лирика с перчинкой - от коллектива группы.
Лето группы 5MIINUST наступило, участники коллектива просят всех как можно меньше контактировать с другими и быть толерантными по отношению ко всем. «Не убивай других людей, если ты только не играешь в GTA», - говорит директор группы.
В новом клипе группы снялась известная эстонская светская львица и радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт.
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