Пт, 5.06.2020
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ВИДЕО ⟩ С голым задом в бассейне! Эстонская группа 5MIINUST дала жару в новом клипе

ФОТО: скриншот видео

Одна из самых популярных эстонских групп современности - 5MIINUST - представила новый клип на песню «Peo lõpp» («Конец праздника» или «Конец вечеринки»). Музыка и продакшн - Аго Теппанди, лирика с перчинкой - от коллектива группы. 

Лето группы 5MIINUST наступило, участники коллектива просят всех как можно меньше контактировать с другими и быть толерантными по отношению ко всем. «Не убивай других людей, если ты только не играешь в GTA», - говорит директор группы. 

В новом клипе группы снялась известная эстонская светская львица и радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт. 

Смотрите видео!

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