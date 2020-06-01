ГОРОСКОП ⟩ Эстонский астролог про июнь: будьте внимательны за рулем и не спешите с кредитами

«Из-за ретроградности двух личных планет наши дела могут замедлиться или вовсе встать на паузу. Но это не отсутствие прогресса, а ценное время для самосозерцания и анализа периода последних трех месяцев», – говорит астролог Кристина Иванова.

Овен

Начало месяца может стать конфликтным. Но не питайте иллюзий о том, что неприятности настигают внезапно – это лишь последствия неверно принятых ранее решений. Будьте осторожны в высказываниях и обращайте особенное внимание на бытовую переписку. Ваши слова могут неверно истолковать. Это все еще не месяц активных поездок, так как все может пойти не по задуманному сценарию.

После 15-х чисел месяца страсти стихнут. Займитесь вопросами семейных отношений или ремонтом. Эти сферы претендуют на ваше внимание.

Конфликтные дни: 1-12

Удачные дни: 16-21, 30

Телец

Милые Тельцы, начало первого летнего месяца потребует от вас смелых решений. Не бойтесь несвойственной вам резкости, некоторые вопросы можно решить только проявив волю и здоровую агрессию. Особенно если они касаются вашей собственности и финансов. Не думайте, что ваши финансовые позиции утрачены, сейчас как раз подходящий период вернуть себе пальму первенства.

После 15 июня наступит время разбора любовных полетов. Помиритесь те, кто в ссоре, и уделите внимание детям!

Конфликтные дни: 1-4

Удачные дни: 9-14

Близнецы

Дорогие Близнецы, постарайтесь решить организационные и деловые вопросы в первой половине июня. Этот месяц намекает на то, чтобы вы слегка замедлились и подумали о своих нереализованных желаниях.

Вплоть до середины июля у вас будет прекрасная возможность с блеском завершить начатые когда-то финансовые проекты.

Акцент этого месяца – ваш имидж и самооценка. Вспомните о прошлых успехах и подумайте о том, какие плюсы из них можно извлечь сегодня!

Конфликтные дни: 3,4,6,15,16

Удачные дни: 5,12,26-30

Рак

Милые Раки, как раз в вашем знаке произойдет ретроградность Меркурия в этом месяце. А это значит, что вы получите возможность наконец «разрулить» темы, которые «повисли» мертвым грузом за последние три месяца. Даже если вам сейчас кажется, что дела никуда не движутся – это иллюзия. Просто это не время нестись вперед. Июньский период подходит для самосозерцания и уединения больше, чем для активных действий. Такое время нужно для перегруппировки перед большим прыжком, который можно будет совершить после 20-х чисел. Не удивляйтесь если в жизнь вернутся люди, сильно повлиявшие ранее на вашу самооценку.

Конфликтные дни: 13,16,23

Удачные дни: 4,6,8,10,18-20

Лев

Уважаемые Львы, это месяц создан для исполнения желаний! Но только в том случае, если они не возникли внезапно, а были раньше обдуманы вами. Многие из вас будут вовлечены в социальные игры.

Выставки, вечеринки, светские мероприятия – таким будет ваш июнь.