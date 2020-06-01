ГОРОСКОП ⟩ Эстонский астролог про июнь: будьте внимательны за рулем и не спешите с кредитами
Практикующий астролог из Таллинна КРИСТИНА ИВАНОВА специально для портала Limon.ee рассказала, чего ожидать каждому знаку Зодиака в первый месяц лета. В июне все еще продолжается ретроградное движение Венеры в знаке Близнецов, поэтому астролог просит не забывать об особенностях этого периода. Ретроградность Меркурия в Раке намекает на вторую волну дезинформации и путаницы в вопросах, требующих логики и анализа.
«Из-за ретроградности двух личных планет наши дела могут замедлиться или вовсе встать на паузу. Но это не отсутствие прогресса, а ценное время для самосозерцания и анализа периода последних трех месяцев», – говорит астролог Кристина Иванова.
Овен
Начало месяца может стать конфликтным. Но не питайте иллюзий о том, что неприятности настигают внезапно – это лишь последствия неверно принятых ранее решений. Будьте осторожны в высказываниях и обращайте особенное внимание на бытовую переписку. Ваши слова могут неверно истолковать. Это все еще не месяц активных поездок, так как все может пойти не по задуманному сценарию.
После 15-х чисел месяца страсти стихнут. Займитесь вопросами семейных отношений или ремонтом. Эти сферы претендуют на ваше внимание.
Конфликтные дни: 1-12
Удачные дни: 16-21, 30
Телец
Милые Тельцы, начало первого летнего месяца потребует от вас смелых решений. Не бойтесь несвойственной вам резкости, некоторые вопросы можно решить только проявив волю и здоровую агрессию. Особенно если они касаются вашей собственности и финансов. Не думайте, что ваши финансовые позиции утрачены, сейчас как раз подходящий период вернуть себе пальму первенства.
После 15 июня наступит время разбора любовных полетов. Помиритесь те, кто в ссоре, и уделите внимание детям!
Конфликтные дни: 1-4
Удачные дни: 9-14
Близнецы
Дорогие Близнецы, постарайтесь решить организационные и деловые вопросы в первой половине июня. Этот месяц намекает на то, чтобы вы слегка замедлились и подумали о своих нереализованных желаниях.
Вплоть до середины июля у вас будет прекрасная возможность с блеском завершить начатые когда-то финансовые проекты.
Акцент этого месяца – ваш имидж и самооценка. Вспомните о прошлых успехах и подумайте о том, какие плюсы из них можно извлечь сегодня!
Конфликтные дни: 3,4,6,15,16
Удачные дни: 5,12,26-30
Рак
Милые Раки, как раз в вашем знаке произойдет ретроградность Меркурия в этом месяце. А это значит, что вы получите возможность наконец «разрулить» темы, которые «повисли» мертвым грузом за последние три месяца. Даже если вам сейчас кажется, что дела никуда не движутся – это иллюзия. Просто это не время нестись вперед. Июньский период подходит для самосозерцания и уединения больше, чем для активных действий. Такое время нужно для перегруппировки перед большим прыжком, который можно будет совершить после 20-х чисел. Не удивляйтесь если в жизнь вернутся люди, сильно повлиявшие ранее на вашу самооценку.
Конфликтные дни: 13,16,23
Удачные дни: 4,6,8,10,18-20
Лев
Уважаемые Львы, это месяц создан для исполнения желаний! Но только в том случае, если они не возникли внезапно, а были раньше обдуманы вами. Многие из вас будут вовлечены в социальные игры.
Выставки, вечеринки, светские мероприятия – таким будет ваш июнь.
Не отказывайтесь от приглашений на интересные мероприятия. Будет повод не только блеснуть эрудицией и нарядами, но еще и завести полезные знакомства.
Конфликтные дни: 3-9
Удачные дни: 16,26,27,29,30
Дева
Июнь – главный месяц для ваших амбиций и самооценки. Так что есть повод наконец обсудить с вышестоящими инстанциями или начальством ваши просьбы или предложения.
Для обращения в суды подходит только первая половина месяца, а вопросы о кредитах лучше отложить до второй половины июля.
Воздержитесь от расторжения партнерских или деловых отношений. В конце месяца такие намерения могут стать неактуальными.
Конфликтные дни: 3,4,6,15,16
Удачные дни: 5,12,26-30
Весы
Милые Весы, в этом месяце многих из вас потянет в дорогу. Лучше отправляться в места, где вы уже когда-то побывали, чтобы не разочароваться. А еще это отличный период для всех учащихся. Появится возможность «подтянуть» учебные хвосты и добрать баллы для поступления в высшие учебные заведения.
Взрослым Весам тоже полезно поучиться чему-то полезному, особенно, если такое желание зрело давно.
В последние дни месяца полезно проявить амбиции и попросить начальство о прибавке к зарплате.
Конфликтные дни: 1-4
Удачные дни: 9-14
Скорпион
Для многих Скорпионов этот месяц может стать кризисным, если вы не укротите свой трудоголизм и не будете отдыхать от забот.
Обращайте внимание на драгоценное здоровье в первую неделю июня и будьте внимательны за рулем. На некоторых из вас может неожиданно «свалиться как снег на голову» любовное приключение. Не отказывайте себе в удовольствии получить новый романтический опыт, даже если он не сулит перспектив на всю оставшуюся жизнь. Воспринимайте его как профилактику от скуки.
Конфликтные дни: 1-12
Удачные дни: 16-21,30
Стрелец
Для Стрельцов в этом месяце на первый план встанут вопросы личных отношений. В первую неделю месяца не стоит принимать судьбоносных решений и спешить оформить или расторгнуть отношения. Полезно разобраться с прошлыми обидами и отрегулировать конфликты в семье и на работе. Прошлые возлюбленные могут неожиданно о себе напомнить или встретиться человек, который напомнит вам о пережитом любовном опыте.
Юридические вопросы лучше решать в первой половине июня.
Конфликтные дни: 5-7,10-12,16
Удачные дни: 18,27
Козерог
Козероги полностью окунутся в рутинный труд. Именно этом месяце вы – рабочие лошадки всего гороскопа. Готовьтесь к тому, что в июне все от вас будут чего-то хотеть. Но это прекрасная возможность исполнить данные когда-то обещания и отдать долги.
После 20-х чисел месяца вас ждут любовные приключения и романтические встречи. Чтобы полностью окунуться в них, первые три недели полезно посвятить работе.
Конфликтные дни: 1-12,16
Удачные дни: 17-30
Водолей
Дорогие Водолеи, в этом месяце по возможности займитесь детьми и любимыми. У вас есть возможности наладить взаимопонимание с близкими, если до этого были конфликты дни. Особенно в этом месяце повезет творческим людям, чья деятельность связана с искусством. Лучше завершать старые проекты и работать с проверенными временем людьми. Некоторых из вас ожидает прибавление в семействе и торжества за праздничным столом.
Конфликтные дни: 16
Удачные дни: 4-6,12,29,30
Рыбы
Милые Рыбки, вы попали в серьезную паузу, по крайней мере, на всю первую половину месяца. Несмотря на возросшие амбиции, похоже, надо будет заниматься недоделанными вещами. И все-таки пока по вашему знаку идет Марс, можно ожидать активных событий в области карьеры и репутации.
Если в последние месяцы вы проявляли себя ярко – можно ожидать повышения в должности или, по крайней мере, похвалы вышестоящих.
Старайтесь не оказаться впутанными в рабочие интриги и помните, что для многих ваши достижения станут объектом зависти.
Конфликтные дни: 10-15
Удачные дни: 18,30