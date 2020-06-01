Пн, 1.06.2020
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ГОРОСКОП ⟩ Эстонский астролог про июнь: будьте внимательны за рулем и не спешите с кредитами
Важные даты для каждого знака Зодиака!

Астролог Кристина Иванова

ФОТО: Из личного архива

Практикующий астролог из Таллинна КРИСТИНА ИВАНОВА специально для портала Limon.ee рассказала, чего ожидать каждому знаку Зодиака в первый месяц лета. В июне все еще продолжается ретроградное движение Венеры в знаке Близнецов, поэтому астролог просит не забывать об особенностях этого периода. Ретроградность Меркурия в Раке намекает на вторую волну дезинформации и путаницы в вопросах, требующих логики и анализа.

«Из-за ретроградности двух личных планет наши дела могут замедлиться или вовсе встать на паузу. Но это не отсутствие прогресса, а ценное время для самосозерцания и анализа периода последних трех месяцев», – говорит астролог Кристина Иванова.

Овен

Начало месяца может стать конфликтным. Но не питайте иллюзий о том, что неприятности настигают внезапно – это лишь последствия неверно принятых ранее решений. Будьте осторожны в высказываниях и обращайте особенное внимание на бытовую переписку. Ваши слова могут неверно истолковать. Это все еще не месяц активных поездок, так как все может пойти не по задуманному сценарию.

После 15-х чисел месяца страсти стихнут. Займитесь вопросами семейных отношений или ремонтом. Эти сферы претендуют на ваше внимание.

Конфликтные дни: 1-12

Удачные дни: 16-21, 30

Телец

Милые Тельцы, начало первого летнего месяца потребует от вас смелых решений. Не бойтесь несвойственной вам резкости, некоторые вопросы можно решить только проявив волю и здоровую агрессию. Особенно если они касаются вашей собственности и финансов. Не думайте, что ваши финансовые позиции утрачены, сейчас как раз подходящий период вернуть себе пальму первенства.

После 15 июня наступит время разбора любовных полетов. Помиритесь те, кто в ссоре, и уделите внимание детям!

Конфликтные дни: 1-4

Удачные дни: 9-14

Близнецы

Дорогие Близнецы, постарайтесь решить организационные и деловые вопросы в первой половине июня. Этот месяц намекает на то, чтобы вы слегка замедлились и подумали о своих нереализованных желаниях.

Вплоть до середины июля у вас будет прекрасная возможность с блеском завершить начатые когда-то финансовые проекты.

Акцент этого месяца – ваш имидж и самооценка. Вспомните о прошлых успехах и подумайте о том, какие плюсы из них можно извлечь сегодня!

Конфликтные дни: 3,4,6,15,16

Удачные дни: 5,12,26-30

Рак

Милые Раки, как раз в вашем знаке произойдет ретроградность Меркурия в этом месяце. А это значит, что вы получите возможность наконец «разрулить» темы, которые «повисли» мертвым грузом за последние три месяца. Даже если вам сейчас кажется, что дела никуда не движутся – это иллюзия. Просто это не время нестись вперед. Июньский период подходит для самосозерцания и уединения больше, чем для активных действий. Такое время нужно для перегруппировки перед большим прыжком, который можно будет совершить после 20-х чисел. Не удивляйтесь если в жизнь вернутся люди, сильно повлиявшие ранее на вашу самооценку.

Конфликтные дни: 13,16,23

Удачные дни: 4,6,8,10,18-20

Лев

Уважаемые Львы, это месяц создан для исполнения желаний! Но только в том случае, если они не возникли внезапно, а были раньше обдуманы вами. Многие из вас будут вовлечены в социальные игры.

Выставки, вечеринки, светские мероприятия – таким будет ваш июнь.

Не отказывайтесь от приглашений на интересные мероприятия. Будет повод не только блеснуть эрудицией и нарядами, но еще и завести полезные знакомства.

Конфликтные дни: 3-9

Удачные дни: 16,26,27,29,30

Дева

Июнь – главный месяц для ваших амбиций и самооценки. Так что есть повод наконец обсудить с вышестоящими инстанциями или начальством ваши просьбы или предложения.

Для обращения в суды подходит только первая половина месяца, а вопросы о кредитах лучше отложить до второй половины июля.

Воздержитесь от расторжения партнерских или деловых отношений. В конце месяца такие намерения могут стать неактуальными.

Конфликтные дни: 3,4,6,15,16

Удачные дни: 5,12,26-30

Весы

Милые Весы, в этом месяце многих из вас потянет в дорогу. Лучше отправляться в места, где вы уже когда-то побывали, чтобы не разочароваться. А еще это отличный период для всех учащихся. Появится возможность «подтянуть» учебные хвосты и добрать баллы для поступления в высшие учебные заведения.

Взрослым Весам тоже полезно поучиться чему-то полезному, особенно, если такое желание зрело давно.

В последние дни месяца полезно проявить амбиции и попросить начальство о прибавке к зарплате.

Конфликтные дни: 1-4

Удачные дни: 9-14

Скорпион

Для многих Скорпионов этот месяц может стать кризисным, если вы не укротите свой трудоголизм и не будете отдыхать от забот.

Обращайте внимание на драгоценное здоровье в первую неделю июня и будьте внимательны за рулем. На некоторых из вас может неожиданно «свалиться как снег на голову» любовное приключение. Не отказывайте себе в удовольствии получить новый романтический опыт, даже если он не сулит перспектив на всю оставшуюся жизнь. Воспринимайте его как профилактику от скуки.

Конфликтные дни: 1-12

Удачные дни: 16-21,30

Стрелец

Для Стрельцов в этом месяце на первый план встанут вопросы личных отношений. В первую неделю месяца не стоит принимать судьбоносных решений и спешить оформить или расторгнуть отношения. Полезно разобраться с прошлыми обидами и отрегулировать конфликты в семье и на работе. Прошлые возлюбленные могут неожиданно о себе напомнить или встретиться человек, который напомнит вам о пережитом любовном опыте.

Юридические вопросы лучше решать в первой половине июня.

Конфликтные дни: 5-7,10-12,16

Удачные дни: 18,27

Козерог

Козероги полностью окунутся в рутинный труд. Именно этом месяце вы – рабочие лошадки всего гороскопа. Готовьтесь к тому, что в июне все от вас будут чего-то хотеть. Но это прекрасная возможность исполнить данные когда-то обещания и отдать долги.

После 20-х чисел месяца вас ждут любовные приключения и романтические встречи. Чтобы полностью окунуться в них, первые три недели полезно посвятить работе.

Конфликтные дни: 1-12,16

Удачные дни: 17-30

Водолей

Дорогие Водолеи, в этом месяце по возможности займитесь детьми и любимыми. У вас есть возможности наладить взаимопонимание с близкими, если до этого были конфликты дни. Особенно в этом месяце повезет творческим людям, чья деятельность связана с искусством. Лучше завершать старые проекты и работать с проверенными временем людьми. Некоторых из вас ожидает прибавление в семействе и торжества за праздничным столом.

Конфликтные дни: 16

Удачные дни: 4-6,12,29,30

Рыбы

Милые Рыбки, вы попали в серьезную паузу, по крайней мере, на всю первую половину месяца. Несмотря на возросшие амбиции, похоже, надо будет заниматься недоделанными вещами. И все-таки пока по вашему знаку идет Марс, можно ожидать активных событий в области карьеры и репутации.

Если в последние месяцы вы проявляли себя ярко – можно ожидать повышения в должности или, по крайней мере, похвалы вышестоящих.

Старайтесь не оказаться впутанными в рабочие интриги и помните, что для многих ваши достижения станут объектом зависти.

Конфликтные дни: 10-15

Удачные дни: 18,30

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