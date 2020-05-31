Вс, 31.05.2020
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ОПЯТЬ ШТАНЫ СПОЛЗЛИ ⟩ Эстонская модель похвасталась белоснежными трусами

Катри Катс

ФОТО: Instagram

Эстонская модель Катри Катс славится довольно необычным вкусом в одежде и часто удивляет своих поклонников смелыми образами. 

На днях застрявшая в Индонезии на период карантина модель поделилась с фанатами свежим снимком, на котором она позирует в задранной до груди кофте и с расстегнутой ширинкой. Образ модель дополнила маской из Instagram в виде бабочек, усевшихся на лицо. 

Напомним, Катри и ее молодой человек Юхани Сярглепп практически постоянно проживают на Бали. Незадолго до того, как практически все страны закрыли свои границы и приостановилось воздушное сообщение, они собирались вернуться в Эстонию, но рейсы были отменены. 

Как признался в интервью порталу Elu24 Юхани, Бали, конечно, не самое худшее место для того, чтобы отсидеться, но уровень медицины здесь не может не вызывать опасений. 

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