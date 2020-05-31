ОПЯТЬ ШТАНЫ СПОЛЗЛИ ⟩ Эстонская модель похвасталась белоснежными трусами

Эстонская модель Катри Катс славится довольно необычным вкусом в одежде и часто удивляет своих поклонников смелыми образами.
На днях застрявшая в Индонезии на период карантина модель поделилась с фанатами свежим снимком, на котором она позирует в задранной до груди кофте и с расстегнутой ширинкой. Образ модель дополнила маской из Instagram в виде бабочек, усевшихся на лицо.
Напомним, Катри и ее молодой человек Юхани Сярглепп практически постоянно проживают на Бали. Незадолго до того, как практически все страны закрыли свои границы и приостановилось воздушное сообщение, они собирались вернуться в Эстонию, но рейсы были отменены.
Как признался в интервью порталу Elu24 Юхани, Бали, конечно, не самое худшее место для того, чтобы отсидеться, но уровень медицины здесь не может не вызывать опасений.