ОПЯТЬ ШТАНЫ СПОЛЗЛИ ⟩ Эстонская модель похвасталась белоснежными трусами

На днях застрявшая в Индонезии на период карантина модель поделилась с фанатами свежим снимком, на котором она позирует в задранной до груди кофте и с расстегнутой ширинкой. Образ модель дополнила маской из Instagram в виде бабочек, усевшихся на лицо.

Напомним, Катри и ее молодой человек Юхани Сярглепп практически постоянно проживают на Бали. Незадолго до того, как практически все страны закрыли свои границы и приостановилось воздушное сообщение, они собирались вернуться в Эстонию, но рейсы были отменены.