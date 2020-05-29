И ТАКОЕ БЫВАЕТ! ⟩ В Швеции на продажу выставили целую деревню

Деревня Сатра Брунн в Швеции, которая располагается недалеко от Вестероса, является курортом, так как в 1700 году здесь обнаружили источник целебной воды. Доктор Сэмюэль Скрагге купил эти земли и построил здесь несколько домов, церковь, больницу. Сейчас деревню продают за 70 миллионов шведских крон, что составляет около 6,5 миллионов евро.