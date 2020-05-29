И ТАКОЕ БЫВАЕТ! ⟩ В Швеции на продажу выставили целую деревню
Аукционный дом Christie's представил на торги небольшую шведскую деревню.
Деревня Сатра Брунн в Швеции, которая располагается недалеко от Вестероса, является курортом, так как в 1700 году здесь обнаружили источник целебной воды. Доктор Сэмюэль Скрагге купил эти земли и построил здесь несколько домов, церковь, больницу. Сейчас деревню продают за 70 миллионов шведских крон, что составляет около 6,5 миллионов евро.
Сатра Брунн (Sätra Brunn) быстро стала популярной среди шведской элиты. Бальнеологический курорт уже более трехсот лет привлекает ценителей роскошного оздоровительного отдыха.
Международное агентство недвижимости аукционного дома Christie's предлагает деревню за 70 миллионов шведских крон. В стоимость входят 58 гектаров площади деревушки, еще 34 гектара леса, а также ресторан, отель, СПА, детский сад, местное производство минеральной воды. Некоторые дома утеплены для работы курорта в зимнее время, сообщает сайт агентства Christie's.