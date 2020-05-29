ФОТО И ВИДЕО ⟩ Солиста группы Bad Balance и его мать похоронили в Санкт-Петербурге

Пожар в квартире в Выборгском районе Петербурга произошел 23 мая. 43-летний Купер, настоящее имя которого Роман Алексеев, и его мать Людмила погибли.
Накануне, 28 мая, состоялись похороны рэпера. Владислав Валов, известный как ШЕFF, сообщил, что Купера проводили в последний путь на кладбище «Красная горка». На церемонии присутствовали лишь близкие и друзья погибшего, так как в ситуации коронавируса в России запрещено собираться большими компаниями.
Для поклонников рэпера ШЕFF организовал онлайн-трансляцию с кладбища.
«Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой», — говорилось в некрологе.
На кладбище священник провел отпевание, а также звучала музыка волынки. По словам ШЕFFа, им удалось устроить прощание с рэпером таким, как он хотел. Средства на похороны Купера Владу помогли собрать поклонники группы.