ФОТО И ВИДЕО ⟩ Солиста группы Bad Balance и его мать похоронили в Санкт-Петербурге

Накануне, 28 мая, состоялись похороны рэпера. Владислав Валов, известный как ШЕFF, сообщил, что Купера проводили в последний путь на кладбище «Красная горка». На церемонии присутствовали лишь близкие и друзья погибшего, так как в ситуации коронавируса в России запрещено собираться большими компаниями.