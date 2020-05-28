ФОТО ⟩ «Настя, остановись»: поклонники Каменских умоляют ее больше не худеть

Поклонники популярной украинской певицы Насти Каменских, которая недавно порадовала новым клипом, умоляют ее не худеть.
После публикации свежего снимка Насти в соцсетях, поклонники решили, что певица перестаралась.
«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Настенька, вы очень похудели», — пишут они и ставят удивленные смайлики.
Сама же Настя под своим фото, на котором выглядит очень стройной, советует всем обратить внимание на себя.