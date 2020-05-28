Чт, 28.05.2020
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ФОТО ⟩ «Настя, остановись»: поклонники Каменских умоляют ее больше не худеть

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Поклонники популярной украинской певицы Насти Каменских, которая недавно порадовала новым клипом, умоляют ее не худеть. 

После публикации свежего снимка Насти в соцсетях, поклонники решили, что певица перестаралась.

«Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!», «Настенька, вы очень похудели», — пишут они и ставят удивленные смайлики.

Сама же Настя под своим фото, на котором выглядит очень стройной, советует всем обратить внимание на себя.

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