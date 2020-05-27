Ср, 27.05.2020
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«Я и Жаклин»: Потап показал, как они с Каменских отметили первую годовщину свадьбы

Потап и Настя Каменских

ФОТО: Кадр из видео

В понедельник, 25 мая, Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы, которая стала одним из самых громких событий украинского шоу-бизнеса в прошлом году. Влюбленные поздравили друг друга с памятной датой, а сегодня исполнитель показал, как они с женой провели праздничный день, пишет Сегодня.

В Instagram Алексей Потапенко опубликовал снимок, на котором они с NK запечатлены вместе. Образ пары очень похож на свадебный – оба в белом. Потап надел костюм, а Настя облачилась в мини-платье с вышивкой. Образ певица дополнила жакетом и ободком.

Я и Жаклин,

– подписал фото Потап, намекнув на схожесть образа жены с первой леди США Жаклин Кеннеди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Супруги также украсили дом белыми и серыми шарами, свечами и конфетти в виде маленьких серебристых сердец.

Каменских в социальной сети поделилась с подписчиками коротким видео, на котором супруги танцуют под новый трек NK "Воспоминания".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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