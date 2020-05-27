«Я и Жаклин»: Потап показал, как они с Каменских отметили первую годовщину свадьбы

В понедельник, 25 мая, Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы, которая стала одним из самых громких событий украинского шоу-бизнеса в прошлом году. Влюбленные поздравили друг друга с памятной датой, а сегодня исполнитель показал, как они с женой провели праздничный день, пишет Сегодня.