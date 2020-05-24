Участник группы Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

Влад Валов сообщил о том, что накануне в своей петербургской квартире погиб Роман Алексеев, известный по псевдониму Купер. Рэпер входил в знаменитую музыкальную группировку Bad Balance, которую создал ШEFF в середине 90-х.

По предварительной информации, Купер погиб во время пожара.

«23 мая Роман Алексеев сгорел при пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза», — написал Валов.

По его словам, друзья и коллеги до сих пор надеются, что случится чудо: «Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив».

Купер наиболее известен по клипу «Питер — Я Твой», а также участию в записи альбома «Каменный лес», который вышел в 2000 году. До того, как стать частью Bad Balance, рэпер выступал в группе DA 108, а также занимался сольным творчеством, выпустив пластинку «ЙЯ» в 2006 году. В группе она выступал до 2016 года, после чего покинул коллектив.