Участник группы Bad Balance погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

Рэпер Купер был известен в Санкт-Петербурге: он выступал в небольших клубах и помогал молодым артистам. Накануне в одном из спальных районов города произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина — позже выяснилось, что это музыкант и его мать, сообщает StarHit.
Влад Валов сообщил о том, что накануне в своей петербургской квартире погиб Роман Алексеев, известный по псевдониму Купер. Рэпер входил в знаменитую музыкальную группировку Bad Balance, которую создал ШEFF в середине 90-х.
По предварительной информации, Купер погиб во время пожара.
«23 мая Роман Алексеев сгорел при пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза», — написал Валов.
По его словам, друзья и коллеги до сих пор надеются, что случится чудо: «Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив».
Купер наиболее известен по клипу «Питер — Я Твой», а также участию в записи альбома «Каменный лес», который вышел в 2000 году. До того, как стать частью Bad Balance, рэпер выступал в группе DA 108, а также занимался сольным творчеством, выпустив пластинку «ЙЯ» в 2006 году. В группе она выступал до 2016 года, после чего покинул коллектив.
«Самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольные пластинки, создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите», — сказал Валов.