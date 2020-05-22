Даве пришлось оправдываться из-за браслетов Бузовой в клипе про войну

Ольга Бузова вместе Давой в честь праздника Победы решили снять клип на очередную песню. В кадре они появились оба. Артисты в военных гимнастерках пытались воссоздать события того времени. Премьера обернулась разгромной критикой.

Пользователей сети возмутил внешний вид Бузовой. Подписчикам не понравилось, что знаменитость надела тщательно отутюженную гимнастерку и не забыла про макияж и прическу.

Еще больше, чем этот антураж, их зацепили бриллиантовые серьги в ушах девушки, а также золотые браслеты и красная нить. Все это попадало в кадр и резало глаз.

Люди писали, что во время войны бриллианты, прически и макияж – это последнее, о чем думали женщины, оказавшиеся лицом к лицу перед страшной трагедией.

Сама Ольга подобные выпады в свой адрес никак не комментировала, но критики оказалась настолько много, что ее нынешний молодой человек Давид Манукян не смог удержаться. Парень стал оправдываться и рассказал, как они на самом деле снимали ролик.

Мужчина признался, что денег они потратили немного – всего 640 евро. Именно во столько и им обошлись услуги оператора и аренда костюмов. Дава рассказал, что из-за самоизоляции снимать пришлось в ближайшем к дому парке.

Передать все точно они не намеревались. Просто хотели сделать красивый клип. Манукян уточнил, что он просил Ольгу перед съемками снять браслеты. Но украшения от модного ювелирного дома сделаны так, что открываются только ключом, а он остался в прежней квартире звезды.