КРАСОТА НЕОБЫКНОВЕННАЯ! ⟩ Элина Нечаева показала завораживающие фото из пустыни

Эстонская певица Элина Нечаева, представлявшая нашу страну на «Евровидении» в Португалии, поделилась необыкновенными снимками, сделанными в пустыне Вади-Рам в Иордании, а также видеороликом, музыкальным сопровождением к которому стала композиция Пеэтера Вяхи в ее исполнении.
Отметим, что пейзажи Иордании сильно отличаются от других мест на Земле: около 90% ее территории занимают полупустыни и пустыни. Наиболее известной является Вади-Рам — удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией. В течение многих тысячелетий на этот ландшафт воздействовали ветер и солнце, создав скалы, арки, колодцы и каньоны самых причудливых форм.
Работая над фильмами о далеких планетах, режиссеры выбирают местом съемок Вади-Рам чаще, чем любой другой уголок Земли. На арабском языке одно из имен пустыни — «Лунная долина», но лучше всего она иллюстрирует Марс: ее песок и горы окрашены во всевозможные оттенки красного цвета.