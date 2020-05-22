КРАСОТА НЕОБЫКНОВЕННАЯ! ⟩ Элина Нечаева показала завораживающие фото из пустыни

Отметим, что пейзажи Иордании сильно отличаются от других мест на Земле: около 90% ее территории занимают полупустыни и пустыни. Наиболее известной является Вади-Рам — удивительное место, неподвластное времени и нетронутое цивилизацией. В течение многих тысячелетий на этот ландшафт воздействовали ветер и солнце, создав скалы, арки, колодцы и каньоны самых причудливых форм.