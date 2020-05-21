ТОП-5 ⟩ Представители этих знаков Зодиака постоянно видят вещие сны

Получать пророческие послания во сне? Да, это реально, если ты наделена одним их этих знаков Зодиака.
Рак
У этого знака невероятно сильно развита интуиция. Раки могут планировать жизнь согласно собственным ощущениям. Они относятся к водной стихии, поэтому чаще всего им снятся сны, предрекающие путешествия, какие-либо перемещения, а также приятные события, связанные с карьерой. Во сне представители знака могут совершать научные открытия и придумывать небывалые изобретения. Кстати, Раки замечательно трактуют чужие сновидения, поэтому если тебя что-то беспокоит, ты гарантированно получишь толковый совет на свой вопрос.
Близнецы
Представителям воздушных знаков часто снятся цветные сны. Они могут видеть в своих сновидениях как грядущие события, так и ошибки, допущенные в прошлом. У Близнецов хорошо развит инстинкт самосохранения, они чувствуют беду еще до ее наступления. Представители знака (если такие есть среди твоих друзей) могут стать путеводной звездой и талисманом, оберегающим от любых несчастий.
Овен
У Овнов крайне богатая фантазия. А их сны невероятно яркие. Именно поэтому представители знака могут давать пророчества в глобальных масштабах. Ведь обычно им снятся события, связанные с мировой историей. И по большей части их сновидения сбываются.
Дева
Пунктуальная Дева, склонная к постоянному анализу, видит во сне все так, как должно быть (если бы мир был написан по идеальному сценарию). Ведь у нее все четко и по плану. Девы верят в свои сновидения и во сне расставляют все события жизни по местам. Их сны можно назвать пророческими. Но не жди, что представитель знака сам расскажет о своих видениях. Дева считает, что все можно изменить, главное — желать этого всем сердцем.
Водолей
Самый веселый и общительный знак видит во всем только позитив. Можно сказать, что Водолеям снятся сны со знаком «плюс». Они могут видеть свою будущую жизнь в самых ярких красках. А утром, заряженные на успех, будут упорно работать, чтобы добиться всего, что им только снилось. Ведь представители знака свято верят в то, что сон — это лишь фантазии, а чтобы мечты сбывались, нужно трудиться 24/7.