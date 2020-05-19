ВИДЕО ⟩ Сосущий соску Алексей Ягудин рассказал о любви к коньяку

Вчера, 18 мая, знаменитому российскому фигуристу Алексею Ягудину исполнилось 40 лет.
Настроение именинника оказалось настолько солнечным, что он не смог удержаться от шутки в своей манере. Для поднятия морального духа поклонников Алексей разместил в Instagram забавный ролик со своим участием.
На кадрах олимпийский чемпион примерил на себя роль своеобразного младенца.
«Алешка. 482 месяца. Любит семью, шашлычок и коньячок. Кормить каждые 3-4 часа», — гласит надпись на плакате, помещенном возле «новорожденного».
«В хорошие руки...» — озаглавил публикацию Алексей Ягудин. И, естественно, подписчики жизнерадостного спортсмена с радостью выразили желание приобрести такого перспективного «младенца».