Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Как сообщает BBC News, организаторы «Евровидения» составили список из 19 лучших композиций, звучавших на конкурсе в разные годы и предложили зрителям выбрать самую запомнившуюся.

С песней Waterloo группа ABBA победила на «Евровидении-1974», которое проходило в Брайтоне (Великобритания). После этого композиция возглавила мировые чарты и принесла всемирную известность исполнителям. По всему миру было продано около шести миллионов копий.