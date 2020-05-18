Время менять судьбу! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 мая

Конец мая, по прогнозу астролога, может выдаться довольно приятным. Продолжается рост природной энергетики, а звезды и планеты подхватывают эту позитивную волну и тоже начинают более активно оказывать поддержку людям в самых разных направлениях, пишет Dailyhoro.

Овен

Самый благоприятный день недели для Овнов – 19 мая. В этот день их могут ждать большие победы либо удачное начало новых дел. Любые негативные новости, если таковые будут, лучше воспринимать как повод собраться и настроиться на нужную волну. Нужно помнить, что далеко не все отрицательные предсказания должны сбыться.

Даже если возникнут трудности, которые выбьют Овнов из колеи, с ними удастся справиться. В конце недели звезды потеряют часть созидательной энергетики, поэтому астролог советует Овнам обращаться за помощью к близким, к своей половинке и к друзьям и прислушиваться к их советам.

Телец

У Тельцов начинается период, когда можно преуспеть в любых направлениях. Для этого необходимо действовать, не сидеть на месте и бороться с прокрастинацией.

Изменить судьбу будет проще, поскольку звезды и планеты находятся в очень благоприятном положении. Не стоит тратить время на бесполезные дела. Для отдыха стоит выделить меньше времени.

Вторая половина недели пройдет также в весьма напряженном ритме, причем звезды будут столь же полезными и эффективными.

Эта неделя отличается стабильностью и высоким уровнем созидательной энергии. Нужно постараться решить все проблемы, а также не забыть про данные ранее обещания своей половинке и родным.

Близнецы

Звезды и планеты не будут на этой неделе мешать планам Близнецов, но и помогать вряд ли станут.

В любви же все будет благоприятно. Близнецов могут ожидать удачные знакомства, флирт, мимолетные романы. Знакомиться можно как в интернете, так и в жизни. Главное – помнить, что людей отталкивает грубость и сильный напор. На этой неделе будет достаточно небольшой инициативы, чтобы заинтересовать кого угодно своей персоной.

Рак

В первые дни недели дней Раков ожидают проблемы с энергетикой, так как звезды и планеты вступят в достаточно мощный диссонанс. Полезным будет планирование. В понедельник и вторник желательно следовать расписанию и не рисковать лишний раз, чтобы не привлечь проблемы.

Неделя в целом идеально подойдет для легких поездок и непродолжительных командировок. В четверг и пятницу желательно встречаться с друзьями и как можно больше общаться. Любые внутренние проблемы можно обсуждать, но только с самыми близкими людьми. Не стоит держать переживания и тревогу в себе.

Лев

У Львов ожидается непростая неделя, потому что энергетика звезд и планет будет постоянно меняться изо дня в день. Предсказать что-то с высокой точностью не получится. Кроме того, весьма негативно скажутся обиды.