Дочь Урганта показала фотографию без лифчика

У Ивана Урганта есть взрослая дочь от первого брака. Эрика учится в университете в Соединенных Штатах и у нее есть бойфренд, афроамериканец по имени Мозес, пишет Rambler.ru.
В отличие от многих звездных наследниц, Эрика не слишком интересуется люксовыми автомобилями и брендовыми нарядами. Свое будущее девушка видит в творческой реализации. Эрика и ее молодой человек увлечены музыкой.
«Выкладывать новую музыку — это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и еще много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — написала Эрика в микроблоге.
Судя по фотографиям в Instagram, девушка любит вещи в формате свободного городского стиля. Похоже, она носит, практически не снимая, любимое жемчужное ожерелье, а вот бюстгальтер не считает обязательным предметом туалета.
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It was a good day 🧚🏼♀️ sending love to all of u 🥺 Спасибо за 69к (хехех). Немного страшно, что вас так много.. А с другой стороны, это так здорово и подталкивает к осуществлению всего, что я запланировала. Порой мне не хватает смелости поделиться своими работами или проектами. Но аудитория растёт и поэтому мне хочется вас радовать и быть полезной) выкладывать новую музыку- это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и ещё много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели. А какие у вас цели в последнее время?