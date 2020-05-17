Дочь Урганта показала фотографию без лифчика

«Выкладывать новую музыку — это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и еще много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — написала Эрика в микроблоге.