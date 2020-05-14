ФОТО ⟩ Оксана Федорова без макияжа в дачном наряде восхитила поклонников

Одни артисты используют это время, чтобы разобрать свои архивы, другие начали проходить курсы онлайн, третьи уехали на дачи. Так же поступила и "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова.

Она наслаждается весной и дала своей коже отдохнуть от макияжа. Королева красоты показала, как выглядит на самоизоляции, разместив новое фото на своей странице в Instagram. На снимке Оксана позирует в обычной дачной одежде - спортивном костюме и кепке, при этом ее лицо выглядит очень естественно.