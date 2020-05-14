Чт, 14.05.2020
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ФОТО ⟩ Оксана Федорова без макияжа в дачном наряде восхитила поклонников

Оксана Федорова

ФОТО: Instagram

Российские звезды находятся в режиме самоизоляции. "Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала, как она выглядит в такое непростое время, пишет Topnews.

Одни артисты используют это время, чтобы разобрать свои архивы, другие начали проходить курсы онлайн, третьи уехали на дачи. Так же поступила и "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова.

Она наслаждается весной и дала своей коже отдохнуть от макияжа. Королева красоты показала, как выглядит на самоизоляции, разместив новое фото на своей странице в Instagram. На снимке Оксана позирует в обычной дачной одежде - спортивном костюме и кепке, при этом ее лицо выглядит очень естественно.

Все в сад,

- подписала кадр Федорова.

У поклонников ее внешний вид вызвал восхищение. Они отметили, что у Федоровой - настоящая красота, которую она смогла сохранить.

Ну какие Бони,Рудковские,...и т.д....вот истинная настоящая красота!!! Апплодирую стоя.....потрясающая,нежная,настоящая!!

Прекрасная садовница!

Как сады цветут, так и вы цветёте от красоты,

- написали поклонники.

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