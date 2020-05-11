В ЖАРКОЙ ПУСТЫНЕ ⟩ Такой горячей Элину Нечаеву вы еще не видели!

Песня, написанная композитором Пеэтером Вяхи, называется To The Mother и сопровождается музыкальным клипом, снятым в Иордании. Видео просто шикарное: один кадр жарче другого - и виды пустыни, и сама красавица-певица, и ее потрясающий голос будоражат воображение. «Речь в песне идет о сильной любви и желании всегда быть рядом с любимым человеком», - объясняет Нечаева.