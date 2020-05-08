СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛА? ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт показала свое нижнее белье, чтобы похвастаться новыми отношениями

Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт (24) совсем недавно подтвердила, что состоит в отношениях со своим тренером по танцам Индреком Мяги (28). По ее словам, встречаются они уже несколько месяцев, но до позапрошлой недели ей удавалось сохранять их союз в тайне.
И, как оказалось, новая любовь сказалась не только на эмоциональном состоянии девушки. В Instagram-stories она опубликовала видео, в котором она позирует, стоя перед зеркалом и слегка оттянув лосины вниз. Таким образом радиоведущая решила показать, что происходит с телом, когда начинаешь встречаться со спортсменом.
Кто-то обращал больше внимания на тренировки в последние пару месяцев,
— подписала она видео.