СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛА? ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт показала свое нижнее белье, чтобы похвастаться новыми отношениями

Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт (24) совсем недавно подтвердила, что состоит в отношениях со своим тренером по танцам Индреком Мяги (28). По ее словам, встречаются они уже несколько месяцев, но до позапрошлой недели ей удавалось сохранять их союз в тайне.