Пт, 8.05.2020
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СОВСЕМ СТЫД ПОТЕРЯЛА? ⟩ Бригитте Сюзанне Хунт показала свое нижнее белье, чтобы похвастаться новыми отношениями

Brigitte Susanne Hunt.

ФОТО: Konstantin Sednev

Эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт (24) совсем недавно подтвердила, что состоит в отношениях со своим тренером по танцам Индреком Мяги (28). По ее словам, встречаются они уже несколько месяцев, но до позапрошлой недели ей удавалось сохранять их союз в тайне. 

И, как оказалось, новая любовь сказалась не только на эмоциональном состоянии девушки. В Instagram-stories она опубликовала видео, в котором она позирует, стоя перед зеркалом и слегка оттянув лосины вниз. Таким образом радиоведущая решила показать, что происходит с телом, когда начинаешь встречаться со спортсменом. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Кто-то обращал больше внимания на тренировки в последние пару месяцев, 

— подписала она видео. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

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