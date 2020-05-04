СЕКСАПИЛЬНЫЙ ПРОВАЛ ⟩ Двойник Ким Кардашьян натянула на себя нелепое боди. Фанаты предпочли бы этого не видеть...

Только не все оказались готовы рассыпаться в комплиментах. Если часть поклонников восторгались кукольной внешностью и раскованностью модели, то другие возмутились её нарядом. По словам юзеров, с тем же успехом она могла ходить и вовсе без одежды, ведь эта скромная полоска ткани всё равно мало что прикрывает. Однако свои 25 тысяч лайков инста-дива все равно собрала: