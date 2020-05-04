СЕКСАПИЛЬНЫЙ ПРОВАЛ ⟩ Двойник Ким Кардашьян натянула на себя нелепое боди. Фанаты предпочли бы этого не видеть...

Инста-звезда Хлоя Саксон, которая покорила уже 715 тысяч подписчиков, не стесняется выкладывать откровенные снимки. Но иногда даже у ее фанатов кончается терпение. На этот раз девушка поделилась пикантными кадрами, где позирует в синем боди у себя в комнате.
Знойная брюнетка распустила волосы, приоткрыла рот и приняла соблазнительные позы по всем канонам инста-фото. Девушка продемонстрировала пышную грудь, тонкую талию, эффектные бедра и объёмные татуировки.
Только не все оказались готовы рассыпаться в комплиментах. Если часть поклонников восторгались кукольной внешностью и раскованностью модели, то другие возмутились её нарядом. По словам юзеров, с тем же успехом она могла ходить и вовсе без одежды, ведь эта скромная полоска ткани всё равно мало что прикрывает. Однако свои 25 тысяч лайков инста-дива все равно собрала:
Зачем вообще было что-то надевать?
Могла бы просто голой уже сняться...
С таким декольте и обнажением бёдер нет места для фантазии...
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