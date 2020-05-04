ВИДЕО ⟩ Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу

Шеф-повар Джон Тород в прямом эфире учил ведущих популярного утреннего шоу "Этим утром" (This Morning) Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовить завтрак, но что-то пошло не так – начался пожар. Видео курьезного инцидента опубликовали в Twitter-аккаунте британского телеканала ITV, пишет Сегодня.
На ролике показано, как увлеченный процессом готовки Джон не замечает, что за его спиной возникло пламя – он случайно положил полотенце на зажженную плиту. Благодаря быстрой реакции телеведущих Тороду удалось потушить огонь, не получив никаких ожогов.
'Behind you @JohnTorode1, you're on fire! FIRE JOHN!'— This Morning (@thismorning) April 28, 2020
🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dzxTvhAWP2
"Все утро я плакал от смеха. Как раз то, что нужно в эти трудные времена. Спасибо!", "Они не замечали огонь целую вечность! Я даже немного начал нервничать", "И вот за это мы с вами должны любить прямые эфиры", "Это просто не твой день, Джон, не так ли?" – пишут в комментариях зрители утреннего шоу.
Соответствующий ролик за короткое время собрал больше одного миллиона просмотров, почти три тысячи ретвитов и 19 тысяч лайков.