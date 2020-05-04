ВИДЕО ⟩ Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу

"Все утро я плакал от смеха. Как раз то, что нужно в эти трудные времена. Спасибо!", "Они не замечали огонь целую вечность! Я даже немного начал нервничать", "И вот за это мы с вами должны любить прямые эфиры", "Это просто не твой день, Джон, не так ли?" – пишут в комментариях зрители утреннего шоу.