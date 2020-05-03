ВОСХИТИТЕЛЬНО ⟩ Прелести «русской Кардашьян» едва уместились в ее новом мини-бикини

Российская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок, чем несказанно порадовала подписчиков.
На снимке 25-летняя девушка позирует в новом черном мини-бикини на диване. При этом, аппетитные прелести модели едва умещаются в плавательный наряд.
«Купальник», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.
Десятимиллионный конгломерат подписчиков знаменитости воспринял новое фото «на ура». Многочисленные красноречивые комментарии с комплиментами — этому подтверждение.
«Ты выглядишь просто великолепно и потрясающе»; «Вот это красота!»; «Вы бесконечно красивы и прекрасны, леди!»; «Вау! Какой приятный сюрприз!»; «Твоя фигура — лучшая в мире!» — пишут пользователи.