Вс, 3.05.2020
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ВОСХИТИТЕЛЬНО ⟩ Прелести «русской Кардашьян» едва уместились в ее новом мини-бикини

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Модель Анастасия Квитко порадовала подписчиков очередным откровенным снимком, пишет Пятый канал.

Российская модель Анастасия Квитко, более известная в сети как «русская Кардашьян», на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок, чем несказанно порадовала подписчиков.

На снимке 25-летняя девушка позирует в новом черном мини-бикини на диване. При этом, аппетитные прелести модели едва умещаются в плавательный наряд.

«Купальник», — коротко озаглавила публикацию Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Десятимиллионный конгломерат подписчиков знаменитости воспринял новое фото «на ура». Многочисленные красноречивые комментарии с комплиментами — этому подтверждение.

«Ты выглядишь просто великолепно и потрясающе»; «Вот это красота!»; «Вы бесконечно красивы и прекрасны, леди!»; «Вау! Какой приятный сюрприз!»; «Твоя фигура — лучшая в мире!» — пишут пользователи.

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