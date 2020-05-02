ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Дании начались автомобильные концерты: такие же возможны скоро в Таллинне!

Концепция автомобильного кино восходит к 1930-м годам, но автомобильные концерты – это нечто новое, пишет Elu24. Поскольку коронакризис поставил музыкальную индустрию в тупик и сделал невозможными какие-либо массовые мероприятия, музыканты решили подойти к вопросу творчески.

Автомобильные концерты начались в Орхусе, втором по величине городе Дании. Новостью поделился датский поп-музыкант Мадс Лангер, давший концерт в прошлую пятницу в парке Тангкроген, сообщает местная газета Jyllands-Posten.

Мадс Лангер первым дал автоконцерт в Дании ФОТО: AFP/Reuters/AP/Scanpix

О концерте было объявлено всего за шесть до его начала, и было продано 500 билетов. Сцена была организована в парке специально. Как и в автомобильных кинотеатрах, посетители могли слушать концерт по автомобильному радио, а артист и зрители были связаны посредством видеозвонка Zoom.

Местная полиция осталась довольна организацией мероприятия. Кристиан Фрайс из полиции Остжилланда сообщил местной газете, что отзывы были только положительными. «Все было под контролем. Люди вели себя как надо, и все машины покинули парк в течение получаса », – сказал Фриис.

К слову, о проведении похожих мероприятий задумываются и в Эстонии. По словам главы таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя, сейчас обсуждается возможность проведения так называемых автомобильных мероприятий, чтобы люди могли становиться частью шоу-программы бесконтактно. Конечно же, для этого нужно будет не только найти артистов, но и получить одобрение Департамента здоровья.

В Дании народ раскупил билеты ФОТО: AFP/Reuters/AP/Scanpix

По словам главы таллиннского Певческого поля, несколько организаторов уже связались с ними и проявили интерес к подобному плану.

«На самом деле, уже есть группа, которая сказала, что если они смогут выступить первыми, то с удовольствием будут пилотным проектом в Эстонии и Таллинне. Им очень хотелось бы выступить», – сказал Саареоя на этой неделе в эфире Vikerraadio.