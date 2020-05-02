ФОТО ⟩ Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок

Наталья Фриске порадовала своих подписчиков новой фотографией в Instagram. Но вместо лестных комментариев в ответ она получила шквал критики.

Экс-участница группы «Блестящие» часто делится со своими подписчиками домашними снимками и фотографиями без макияжа. Недавно стало известно, что Наталья закончила специальные курсы и стала «мастером перманентного макияжа». Младшая сестра Жанны Фриске публично заявила, что теперь официально может делать девушек еще красивее, пишут Dni.

Поклонники Натальи заметили, что внешность самой Фриске сильно изменилась после того, как у нее появилось новое хобби.

«Что за фильтр? Сама на себя не похожа. Ты красива, когда естественна», – высказали свое мнение подписчицы.

Наталья никак не отреагировала на комментарии и продолжила выкладывать фотографии, сделанные на дне рождения ее матери.