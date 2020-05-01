КРАСОТКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ ⟩ 27- летняя эстонка показала, на что готова пойти ради своего любимого

27-летнюю Мэрилин Таймре можно смело назвать самым успешным блогером Эстонии. Блог под ником Paljas Porgand девушка начала вести во времена, когда блоггинг как культура в Эстонии только зарождался. С тех пор ей удается удерживать внимание читателей вокруг своей персоны. Во многом это объясняется тем, что девушка всегда очень откровенна со своими читателями. Так, например, Мэрилин не стала скрывать операцию по увеличению груди. Более того, она подробно описала все свои ощущения и поделилась впечатлениями.
На днях Мэрилин, которая в 2018 году начала встречаться с эстонским актером Роометом Роомом, опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует возле четырехколесного скутера.
Мой парень не взрослеет в отличие от этих игрушек,
— подписала она снимок, намекая на то, что мужчина — в душе ребенок, но с возрастом игрушки становятся более навороченными.
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