«Жгучий инь-ян»: Мария Лиман возбудила мужчин снимком с блондинкой топлес

В кадре девушки стоят в обнимку топлес, прижимаясь друг к другу телами. Это фото автор поста достала из архива во время самоизоляции. Давние подписчики когда-то его уже видели, однако не перестали восхищаться, судя по отзывам.

Так тяжело делать новые фотографии на карантине… Обещаю, завтра сделаю для вас новое фото. Что-то я потеряла вдохновение… Либо оно тоже на карантине. P. S. Помогите, кто чем может,

— написала Лиман.

Пришедшие в себя после увиденного пользователи засыпали красавицу комплиментами.

«Вы обе очень сексуальные»;

«Жгучий инь-ян»;

«Кто с тобой — такая прелесть?» — отреагировали в комментариях.

Нашлись и те, кто усмотрел в посте Лиман повод для шуток.

«Эх, к вам бы туда… я бы помог»;

«А это кто? И как она приехала к тебе? Не заразная?»