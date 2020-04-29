Ср, 29.04.2020
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ФОТО ⟩ Кайли Дженнер настолько горяча, что даже бассейн начал плавиться

Kylie Jenner

ФОТО: Скриншот с Instagram

Видимо, даже у американских моделей заканчиваются занятия на карантине, потому что 22-летняя модель все чаще стала радовать фанатов снимками в купальнике, пишет Лайф.

Кайли Дженнер опубликовала серию фото, на которых она расположилась в бассейне своего особняка. Для съёмки Кайли выбрала крошечное бикини в нежной акварельной расцветке, пару колец и солнцезащитные очки, решив не усложнять уже совсем летний образ, пишет Daily Mail.

Подписчикам бы порадоваться за кумира, который нашёл время поделиться с ними горячими фото, но не тут-то было. Многие заметили, что сперва в фотосессии Кайли был другой снимок — на котором фотошоп можно было разглядеть, даже закрыв глаза. Но после гневных комментариев модель быстро его заменила другим — обрезанным. Однако Интернет помнит всё и в соцсетях отретушированное фото разошлось с огромной скоростью.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

В последнее время в сторону самой молодой миллиардерши по версии Forbes Кайли Дженнер со всех сторон летят недовольные высказывания. Например, недавно она записала видео в TikTok с подругой Анастасией Караниколау, где девушки танцевали под популярный трек. Но, выкладывая этот ролик, модель и бизнесвумен не учла, что сейчас весь мир находится в изоляции и её встречу с подругой ради несерьёзного видео подписчики не оценят. 

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