ФОТО ⟩ Кайли Дженнер настолько горяча, что даже бассейн начал плавиться

Кайли Дженнер опубликовала серию фото, на которых она расположилась в бассейне своего особняка. Для съёмки Кайли выбрала крошечное бикини в нежной акварельной расцветке, пару колец и солнцезащитные очки, решив не усложнять уже совсем летний образ, пишет Daily Mail.

Подписчикам бы порадоваться за кумира, который нашёл время поделиться с ними горячими фото, но не тут-то было. Многие заметили, что сперва в фотосессии Кайли был другой снимок — на котором фотошоп можно было разглядеть, даже закрыв глаза. Но после гневных комментариев модель быстро его заменила другим — обрезанным. Однако Интернет помнит всё и в соцсетях отретушированное фото разошлось с огромной скоростью.

Смотри фото ЗДЕСЬ!