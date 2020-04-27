УМУ НЕПОСТИЖИМО! ⟩ Раскрыта стоимость карантинных видеороликов российских звезд

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса многие знаменитости зарабатывают при помощи записи виртуальных поздравлений. Например, артистка Любовь Успенская соглашается записать видеообращение и поздравить именинника по видеосвязи за 30 тысяч рублей (375 евро)

Актеры Настасья Самбурская и Павел Деревянко соглашаются на такую услугу за 15 тысяч рублей (187 евро), в то время как исполнитель Прохор Шаляпин готов записать видео за 4 тысячи рублей (50 евро). Чуть дешевле стоит поздравление от актрисы Елены Борщевой — 3,9 тысячи рублей (48 евро). Видеооткрытка от артистки Анастасии Макеевой обходится в 1,8 тысячи рублей (22 евро).