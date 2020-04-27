Галкин рассказал, есть ли у них с Пугачевой брачный контракт

Галкин и Пугачева зарегистрировали отношения в 2011 году – тогда певица активно выступала и много зарабатывала. Многие предполагали, что при заключении брака артисты оформили договор, однако шоумен опроверг эти слухи. Он признался, что они с женой никогда не делили деньги на «мои-твои».