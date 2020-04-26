СЕМЬ НЕДЕЛЬ КАРАНТИНА ⟩ Самый горячий мужчина Эстонии показал себя с красавицей-невестой

В комментарии к снимкам, на которых Танель и его невеста дурачатся перед камерой, он указал несколько хэштегов: #7nädalatkarantiini #kõikonkontrolliall (семь недель на карантине, все под контролем).

Напомним, в марте Танель Падар воспользовался популярным трендом приложения TikTok и снял забавное видео со своей возлюбленной.