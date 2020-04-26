СЕМЬ НЕДЕЛЬ КАРАНТИНА ⟩ Самый горячий мужчина Эстонии показал себя с красавицей-невестой

Эстонский певец Танель Падар - счастливый молодой отец, который сейчас старается все свое время посвятить семье. Победивший на конкурсе «Евровидение-2001» 39-летний певец, который впервые стал отцом в конце августа прошлого года, показал карусель из снимков с невестой Лаурен Виллман.
В комментарии к снимкам, на которых Танель и его невеста дурачатся перед камерой, он указал несколько хэштегов: #7nädalatkarantiini #kõikonkontrolliall (семь недель на карантине, все под контролем).
Напомним, в марте Танель Падар воспользовался популярным трендом приложения TikTok и снял забавное видео со своей возлюбленной.
Падар поделился в социальных сетях смешным видео, в котором есть важная мысль. Падар и Вильман сняли популярное видео TikTok, где два человека «меняются местами». Фоном является песня, в которой говорится «Я только что нажал на переключатель».