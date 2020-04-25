«Я 15 лет молчала»: Анна Седокова заинтриговала народ признанием

Анна Седокова сообщила, что готовит настоящую сенсацию. Певица пишет автобиографический роман о периоде работы в трио "ВИА Гра", пишут Дни.ру.
Исполнительница пообщалась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. В частности, ее спросили о том времени, когда она пела в группе Константина Меладзе. Звезда подтвердила, что отношения в коллективе были непростыми.
По словам Анны Седоковой, продюсер все время жестко манипулировал участницами трио не как артистками, а как женщинами. Кроме того, она рассказала, что готовит настоящую сенсацию – автобиографический роман о периоде работы в группе.
Артистка заявила, что книга будет просто "бомбой". "Потому что я 15 лет молчала", – заинтриговала знаменитость фолловеров.