С ДОБРЫМ УТРОМ! ⟩ Невеста Криштиану Роналду показала свою домашнюю тренировку

Пара не жалуется на недостаток физической активности, потому как устраивает тренировки в домашнем спортзале. Видеороликом одной из них Джорджина поделилась вчера в Instagram. Родригес показала, какие упражнения делает для укрепления мышц ног и ягодиц.

Самый простой способ делать это — просто делать,

— посоветовала она всем, кто хочет последовать ее примеру.

Последнее время Криштиану Роналду публикует в Instagram только домашние кадры, и героями многих из них становятся его дети. Португальский футболист воспитывает девятилетнего сына Криштиану-младшего, двухлетних близнецов Еву и Матео, а также двухлетнюю дочь Алану. Младшие дети так и норовят принять участие в папиных тренировках.