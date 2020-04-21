ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ⟩ Вот чего не хватает таллиннскому гимназисту во время дистанционного обучения!

«Первым плюсом дистанционного обучения, на мой взгляд, является возможность учеников самостоятельно составлять свой график обучения и придерживаться его на протяжении учебного дня. Таким образом ученики могут получать знания не только в удобной для них форме, в удобное для них время, а также приобщаться к самостоятельной жизни, становиться ответственней. Обратной стороной является нежелание или неумение некоторых учеников составлять свой график и распоряжаться своим временем», - сказал Денис.

«Вторым плюсом дистанционного обучения является возможность оставаться дома. Так как комфортная обстановка, домашняя, способствует более продуктивной работе и лучшему усвоению материала. Однако дома существует масса различных отвлекающих факторов, которые, несомненно, могут сказаться на качестве получаемых знаний», - делится вторым плюсом Денис.

Также, по мнению ученика 11 класса, еще одним из положительных элементов дистанционного обучения является использование электронных материалов. Нет нужды носить с собой массу учебников, все необходимые для обучения материалы находятся постоянно под рукой.