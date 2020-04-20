ЖАЖДА ⟩ 33-летняя эстонская певица взбудоражила фанатов пикантным кадром

Я не совсем поняла, как вышло так, что моя жизнь превратилась в бег в колесе, когда мой график был настолько плотным, что у меня иной раз не было времени на то, чтобы поесть. И я с гордостью объявляла, что у меня так много обязанностей, что они формируют три полноценные рабочие ставки в день.

Но гордость пропала, когда быстрый темп жизни начал сказываться физической усталостью, я поняла насколько это утомительно для меня. И это случилось только год назад. До этого быстрый темп жизни был для меня нормой. Поскольку все вокруг жили так же, в этом, казалось, не было ничего плохого. ⁠

Когда кто-то пишет мне и рассказывает о своих переживаниях по поводу депрессии или беспокойства, они часто говорят о том, что на самом деле у них такой бешеный ритм жизни, что у них нет времени на себя. Тогда я говорю, что это очень знакомое чувство. Но, возможно, вы уже частично ответили на свой вопрос: почему у вас депрессия и беспокойство? ⁠

Если темп жизни такой бешеный, что у нас нет времени ни на что, то как же психическое здоровье может быть в порядке? У меня был один и тот же сценарий все три года, я посмотрел на календарь в феврале и подумала: о, в сентябре у меня наконец-то есть время, потом я посмотрела на календарь в сентябре, у меня есть время в феврале, все повторилось в феврале, и у меня не было времени для себя! ⁠

Наши тела сигнализируют нам о различных проблемах, когда нам нужны перемены, будь то различные болезни, несчастные случаи, боли. Иначе мы бы просто не сопротивлялись. Я начала отбрасывать дела, иначе ничего бы не изменилось в моей жизни. ⁠

Трудно выбраться из беличьего колеса, и я все еще привыкаю к ​​изменениям в жизни, потому что жизнь, кажется, стоит на месте. Кажется, что жизнь проходит мимо, и мы теряем все, но в действительности мы можем, наконец, начать дышать. Позволь себе отдохнуть, не ощущая при этом вины!

На своем собственном примере я могу сказать, что сначала это было очень сложно, когда появилось больше времени. Мне приходилось сталкиваться с проблемами, которые я скрывала, будучи постоянно в действии... Но когда я наконец начала по-настоящему смотреть на вещи, все больше и больше ясности и мира приходили в мою жизнь. Я жду с нетерпением момента, когда узнаю, куда все это меня приведет!