ВИДЕО ⟩ «Я люблю тебя, жизнь». Финский полицейский исполнил советский хит и призвал оставаться дома

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел «Я люблю тебя, жизнь», чтобы донести послание правоохранительных органов страны: «Полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов».