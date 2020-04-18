ВИДЕО ⟩ «Я люблю тебя, жизнь». Финский полицейский исполнил советский хит и призвал оставаться дома

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел «Я люблю тебя, жизнь», чтобы донести послание правоохранительных органов страны: «Полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов».
TVNET сообщает, что в интернете набирает популярность видео полиции Финляндии – сотрудник правоохранительных органов исполняет по-фински известную советскую песню «Я люблю тебя, жизнь».
Оригинал песни хорошо известен в исполнении Марка Бернеса.
Смотрите видео и наслаждайтесь вокалом!