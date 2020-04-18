Сб, 18.04.2020
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ВИДЕО ⟩ «Я люблю тебя, жизнь». Финский полицейский исполнил советский хит и призвал оставаться дома

ФОТО: AFP/SCANPIX

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел «Я люблю тебя, жизнь», чтобы донести послание правоохранительных органов страны: «Полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов».

TVNET сообщает, что в интернете набирает популярность видео полиции Финляндии – сотрудник правоохранительных органов исполняет по-фински известную советскую песню «Я люблю тебя, жизнь».

Оригинал песни хорошо известен в исполнении Марка Бернеса.

Смотрите видео и наслаждайтесь вокалом!

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