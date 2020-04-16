ВИДЕО ⟩ Это бомба! Эстонский стилист Алексей Солтан вышел на балкон вслед за Гудковым

«Не отстаем от движа. Спасибо за крутейший трек этого года. Это бомба!» – подписал Алексей Солтан кадры, сделанные при помощи дрона.

Напомним, на прошлой неделе российские группы Cream Soda и «Хлеб» выпустили видеоклип на песню – «Плачу на техно». За пять дней видео на YouTube посмотрели больше трех миллионов раз, а затем припев из этой песни стал вирусным и в других социальных сетях.