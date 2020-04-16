МЕСЯЦ РАЗЛУКИ ⟩ Закрытие границы между Эстонией и Россией разлучило семью певицы

Александра Вилюмовская – гражданка Эстонии. Уже шесть лет она проживает в Санкт-Петербурге, где вышла замуж и родила ребенка, а недавно даже получила титул «Вице-миссис Санкт-Петербург». Увы, из-за некоторых проблем с документами оформить постоянный вид на жительство в России у певицы долгое время не получалось. Ее муж – гражданин России, а у дочери двойное гражданство – эстонское и российское.

13 марта у Вилюмовской истек срок действия временного вида на жительство, из-за чего ей пришлось вернуться в Эстонию. В Таллинне певица планировала погостить у матери, получить новую визу, и уже с ней вернуться в Россию, чтобы оформить вид на жительство. Тогда еще никто подумать не мог, что граница между Эстонией и Россией закроется, а Александра останется с маленьким ребенком в Таллинне без возможности вернуться домой.

«Вице-миссис Санкт-Петербург» Александра Вилюмовская ФОТО: Андрей Бирбков

«Вчера, был ровно месяц, как муж уехал. Он привез нас в Таллинн и поехал домой, в Питер. Никто не ожидал, что границы закроют. Когда пошла первая информация об этом, казалось, что это какой-то сюр! Причем, я 16 марта отдала паспорт на визу, вечером. Самое обидное, что если бы подала утром, хотя бы виза 30 числа была у меня на руках», – сокрушается Александра.

Напомним, что с 30 марта власти РФ закрыли границу на въезд для иностранцев. Получается, что общаться со своим мужем и папой Александра и Алиса вот уже месяц могут лишь по видеосвязи.

«Я имею сейчас право на визу, но чтобы на нее подать, нужно собрать документы, – объясняет Вилюмовская. – Мне нужно приглашение из МВД в Санкт-Петербурге, муж ездил туда, и выяснилось, что нужен оригинал свидетельства о браке. А он был у меня здесь, в Эстонии. Вот, в начале недели отправила курьерской службой. Как получит – поедет опять в МВД. В общем, всё сейчас на стадии бумажной волокиты».

Певица признается, что тяжело для нее в разлуке – слышать, как ребенок скучает по бабушке с дедушкой (родителям мужа), детскому саду, своим игрушкам и, конечно, папе.

«А еще – осознание, что если здесь что-то с нами случится, муж даже не сможет приехать, – говорит Александра. – Ну а больше всего напрягает неопределенность. Сама разлука не страшна, пока она не затянулась. Удручает неизвестность, как долго это продлится и чем вообще закончится. Как и вся история с коронавирусом».

Однако певица не теряет надежды на счастливый исход.