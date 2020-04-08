Ср, 8.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Вдова Олега Табакова показала подписчикам красивую грудь

Марина Зудина. Кадр из сериала "Содержанки"

ФОТО: скриншот видео

Актриса Марина Зудина выложила в сеть снимки, сделанные во время фотосессии, пишет Пятый канал.

 

Вдова Олега Табакова Марина Зудина на своей странице в Instagram выложила коллаж из снимков, сделанных во время фотосессии. На кадрах 54-летняя народная артистка РФ позирует на барном стуле в черном брючном костюме.

Строгий наряд знаменитости подчеркивает ее точеную фигуру и демонстрирует красивую грудь в кружевном нижнем белье.

«В жизни бывают периоды, когда люди вокруг очень проявляются, и ты начинаешь гораздо больше понимать, кто есть кто на самом деле…», — написала Марина Зудина.

Поклонники звезды сериала «Содержанки» отметили ее грациозность и элегантность в комментариях.

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