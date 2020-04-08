ВИДЕО ⟩ Вдова Олега Табакова показала подписчикам красивую грудь

Вдова Олега Табакова Марина Зудина на своей странице в Instagram выложила коллаж из снимков, сделанных во время фотосессии. На кадрах 54-летняя народная артистка РФ позирует на барном стуле в черном брючном костюме.

Строгий наряд знаменитости подчеркивает ее точеную фигуру и демонстрирует красивую грудь в кружевном нижнем белье.

«В жизни бывают периоды, когда люди вокруг очень проявляются, и ты начинаешь гораздо больше понимать, кто есть кто на самом деле…», — написала Марина Зудина.

Поклонники звезды сериала «Содержанки» отметили ее грациозность и элегантность в комментариях.