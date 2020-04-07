ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ ⟩ Агата Муцениеце поразила Сеть голым фото

И если раньше в ее Instagram было просто невозможно найти откровенного снимка, то сейчас она себе может позволить все, что только захочет и даже больше.

Так, Агата приняла участие в новом челлендже «Десерт на голое тело». Актриса снялась обнаженной, прикрывшись лишь маленьким кусочком груши, правда, фокус камеры был настроен так, что «грушевого платья» хватило, чтобы закрыть все интимным места актрисы.

«Друзья, давайте не дадим себе скучать на изоляции)) Кто готов креативить? Есть идея смешного конкурса! Берем фрукты, вырезаем из них наряды и примеряем на себя) Ставим хэштег #десертнаголоетело и получаем призы от натурального, творожного десерта @sloboda_russia», - призвала Агата.

Пользователи Сети отреагировали на пост по-разному. Одни тут же подхватили новый тренд, закидав ее вопросами: где, как и что? Другие же стали шутить, что, мол, на карантине влезут максимум в яблоко, поскольку в режиме самоизоляции занимаются поеданием всех продуктовых запасов, что закупили и совсем не занимаются спортом.