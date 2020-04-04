Принц Чарльз откроет в Лондоне новую больницу для лечения больных коронавирусом

После того, как принц Чарльз полностью вылечился от Covid-19, он вынужден еще какое-то время провести в режиме самоизоляции, чтобы не подвергать опасности свое окружение. Именно из своей резиденции в Шотландии, где сейчас проживает сын королевы, он и присоединится в режиме онлайн к открытию новой клиники, рассказывает Joinfo.com.

Новая больница спасет жизни сотен людей

«Принц благодарит всех тех, кто неустанно работал над созданием нового медицинского учреждения, и людей по всей Великобритании, которые продолжают оказывать помощь тем, кто пострадал от коронавируса», – говорится в заявлении Clarence House, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

Натали Грей, глава сестринского отделения NHS, откроет мемориальную доску от имени Чарльза, которая будет гласить об официальном открытии клиники. NHS Nightingale – это новая больница, которая может оказать поддержку нескольким тысячам пациентов с коронавирусом.

Базирующийся в конференц-центре в Восточном Лондоне, центр первоначально обеспечит до 500 мест, оборудованных аппаратами ИВЛ. Когда больница будет полностью запущена, ее вместимость составит от 4000 до 5000 коек.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения страны, более 33 000 человек в Великобритании дали положительный результат на коронавирус, и почти 3 000 пациентов умерли.

13 марта Чарльз и его жена объявили об отмене весеннего тура из-за растущей пандемии коронавируса. Пара должна была посетить Боснию и Герцеговину, Кипр и Иорданию.