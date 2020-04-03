ГАЛЕРЕЯ ⟩ Плотная пятничная очередь в почтовое отделение: таллиннцам посылки важнее, чем карантин и здоровье

Ранее правительство дополнило порядок ограничения передвижения в торговых центрах: почтовые отделения в торговых центрах могут остаться открытыми, если в пределах города нет другой почтовой конторы, куда может быть перенаправлена почта. Также остаются открытыми и почтовые отделения с отдельным входом.

В Таллинне, где больше всего почтовых отделений в торговых центрах, остаются открытыми почтовые отделения Нымме, Нурменуку, Lasnamäe Centrum и Палласти. Кроме того, для выдачи посылок почтового отделения открываются дополнительные пункты выдачи на улицах Пирита и Палласти. Также продлевается время работы открытых почтовых отделений Таллинна (Пн-Пт 9-20; Сб 10-17), чтобы у клиентов была возможность избежать многолюдных часов пик. В других местах Эстонии отправления закрываемых почтовых отделений обычно перенаправляются в ближайшее почтовое отделение.