Вт, 31.03.2020
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Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле

ФОТО: Instagram

Сегодня, 31 марта, известная певица Лайма Вайкуле отмечает день рождения: ей исполняется уже 66 лет, пишет Экспресс газета.

Одной из первых Лайму поздравила ее близкая подруга Алла Пугачева. Она выложила в своем микроблоге совместную фотографию с Лаймой и обратилась к певице.

У дамы с дюн День Рождения!!! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо,

— написала Пугачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники присоединились к поздравлениям, а некоторые пользователи и вовсе не узнали на фотографии Лайму и перепутали ее со старшей дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте.

Отметим, что Вайкуле сейчас находится на самоизоляции в своем доме в Юрмале и отменила все концерты и гастроли на ближайшие несколько месяцев, как и свой отпуск. В связи с пандемией коронавируса Лайма не хочет рисковать здоровьем. Именно поэтому она и не будет в этом году праздновать день рождения и собирать друзей, а отметит эту дату в узком кругу семьи дома.

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