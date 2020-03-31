Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения

Сегодня, 31 марта, известная певица Лайма Вайкуле отмечает день рождения: ей исполняется уже 66 лет, пишет Экспресс газета.
Одной из первых Лайму поздравила ее близкая подруга Алла Пугачева. Она выложила в своем микроблоге совместную фотографию с Лаймой и обратилась к певице.
У дамы с дюн День Рождения!!! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо,
— написала Пугачева.
Поклонники присоединились к поздравлениям, а некоторые пользователи и вовсе не узнали на фотографии Лайму и перепутали ее со старшей дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте.
Отметим, что Вайкуле сейчас находится на самоизоляции в своем доме в Юрмале и отменила все концерты и гастроли на ближайшие несколько месяцев, как и свой отпуск. В связи с пандемией коронавируса Лайма не хочет рисковать здоровьем. Именно поэтому она и не будет в этом году праздновать день рождения и собирать друзей, а отметит эту дату в узком кругу семьи дома.