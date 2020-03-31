Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения

Отметим, что Вайкуле сейчас находится на самоизоляции в своем доме в Юрмале и отменила все концерты и гастроли на ближайшие несколько месяцев, как и свой отпуск. В связи с пандемией коронавируса Лайма не хочет рисковать здоровьем. Именно поэтому она и не будет в этом году праздновать день рождения и собирать друзей, а отметит эту дату в узком кругу семьи дома.