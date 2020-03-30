Пара прожила вместе 65 лет и ушла из жизни в один день из-за коронавируса

Предприниматель Стивен Нэш из американского города Чикаго, штат Иллинойс, рассказал в Twitter, что его бабушка и дедушка скончались в один день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса. Супруги состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Mirror.
Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче,
– написал Нэш в Twitter. Он опубликовал фотографию покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.
Two beautiful souls that loved each other through 65+yrs of marriage, 6 kids, 18 grandkids, and an enduring relationship with Christ. RIP Bea and Papa pic.twitter.com/3xYzmQjiCa— Steven Nash (@nashsteviej) March 25, 2020