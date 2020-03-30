Пара прожила вместе 65 лет и ушла из жизни в один день из-за коронавируса

Предприниматель Стивен Нэш из американского города Чикаго, штат Иллинойс, рассказал в Twitter, что его бабушка и дедушка скончались в один день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса. Супруги состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Mirror.