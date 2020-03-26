Чт, 26.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Как в фильме-катастрофе: безлюдный воскресный Таллинн шокирует всех

23 марта, Ратушная площадь в Таллинне

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

В воскресенье фотограф-фрилансер Прийду Саарт прогулялся по Таллинну и снял видео пустынного Старого города, обычного заполненного людьми, пишет Elu24.

«Идея заснять пустынные улицы Старого города появилась у меня после просмотра аналогичных кадров из Варшавы. Правда, там город снят дроном, я же снимал сам», - рассказывает Прийду.

Видео снималось 2 часа - с 8.30 утра 22 марта. Большая часть - это Старый город, места, традиционно любимые туристами, но которых сегодня нет.

«Картинка сюрреалистичная. У меня была редкая возможность увидеть Старый город пустым», - подытожил фотограф.

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