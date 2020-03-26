ВИДЕО ⟩ Как в фильме-катастрофе: безлюдный воскресный Таллинн шокирует всех

«Идея заснять пустынные улицы Старого города появилась у меня после просмотра аналогичных кадров из Варшавы. Правда, там город снят дроном, я же снимал сам», - рассказывает Прийду.

Видео снималось 2 часа - с 8.30 утра 22 марта. Большая часть - это Старый город, места, традиционно любимые туристами, но которых сегодня нет.