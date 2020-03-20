ТОП-5 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ⟩ Как правильно носить защитные маски

Если вам спокойнее находиться в маске, то носите ее. Хотя бы для того, чтобы не касаться руками лица. Но ни в коем случае не носите одноразовую маску повторно. Тем более не стирайте ее, не мойте. Марлевые маски можно стирать, но перед повторным применением обязательно прогладьте утюгом,