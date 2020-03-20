ВИДЕО ⟩ Коплиские линии, бездомные и наркотики: петербуржцы сняли мрачное видео о Таллинне

«Питерский ЩИТ — бренд родившийся в 2012 году на улицах юго-запада Санкт-Петербурга. С самых первых дней существования наша деятельность всегда была тесно связана с уличной культурой, а в дальнейшем и вовсе стала неотъемлемой её частью.

Наша концепция вышла далеко за рамки производства одежды. Ежегодно стали проводиться различные мероприятия связанные с хип-хоп культурой, фестивали, соревнования по уличным видам спорта, скейтбординг, граффити, и т.д. Питерский ЩИТ стал большой спонсорской поддержкой для большинства спортсменов и творческих людей. Помогая в организации и проведении различных мероприятий.

Наша команда никогда не стоит на месте, а постоянно развивается и всегда готова идти вперед! Огромное спасибо всем тем, кто в нас верит и помогает нам достигать новых вершин», — написано в описании канала Питерский ЩИТ на youtube.

Создается ощущение, что «Питерский ЩИТ» ищет в городах именно мрачные, развалившиеся и призрачные пейзажи.

На канал бренда подписано более 23 000 человек.

В видео, снятое режиссером Azar Strato можно заметить несколько примечательных мест Таллинна — Горхолл и Коплиские линии.