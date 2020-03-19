Лобода призналась, что всю жизнь недолюбливала свое имя

Ответ на самый популярный вопрос поклонников дала в Instagram Светлана Лобода. На своей странице певица написала, настоящая ли у нее фамилия.

Эту информацию звезда никогда не скрывала от фанатов. Ее биографию с момента рождения можно найти в открытых источниках. Тем не менее артистке продолжают задавать один и тот же вопрос. На этот раз Светлана решила поставить точку. А заодно призналась, что в отличие от родной и любимой фамилии она всю жизнь недолюбливала собственное имя.

«С детства мне казалось, что имя "Светлана" не мое. Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой. Очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца — брендом», — написала артистка.