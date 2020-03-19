Лобода призналась, что всю жизнь недолюбливала свое имя

Певица ответила на самый популярный вопрос поклонников — настоящая ли у нее фамилия, пишет Пятый канал.
Ответ на самый популярный вопрос поклонников дала в Instagram Светлана Лобода. На своей странице певица написала, настоящая ли у нее фамилия.
Эту информацию звезда никогда не скрывала от фанатов. Ее биографию с момента рождения можно найти в открытых источниках. Тем не менее артистке продолжают задавать один и тот же вопрос. На этот раз Светлана решила поставить точку. А заодно призналась, что в отличие от родной и любимой фамилии она всю жизнь недолюбливала собственное имя.
«С детства мне казалось, что имя "Светлана" не мое. Нет в нем того бунтарского духа, который был мне всегда присущ. В школе меня начали называть по фамилии, и я была этому очень рада, так как считала ее емкой и громкой. Очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца — брендом», — написала артистка.
Подписчики согласились, что фамилия их любимицы на редкость удачна. При этом многие не разделили ее негодования по поводу имени и посчитали его столь же подходящим знаменитости.
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с детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏 в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇 А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉 😇 А вам нравится Ваша фамилия ? что вы знаете о ней ?