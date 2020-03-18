Чем заняться на карантине: ТОП-5 мужских идей

1. Закончи все давно начатые дела

Никак не можешь дочитать книгу, которую начал еще в прошлом году? Или все время не доходили руки закончить проект, в котором нет четкого дедлайна? Самое время «подтянуть все хвосты»! Теперь времени у тебя вагон, и нельзя оправдать постоянное откладывание затянувшихся дел завалом на работе. Начни действовать прямо сейчас!

2. Приведи в порядок свой дом

Так как ближайшую неделю (а то и больше) ты проведешь у себя дома, следует навести порядок в нем. Ведь, по сути, теперь это не только место твоего жительства, но и офис на удаленке. Поэтому позаботься о влажной уборке, сделай мелкий ремонт, если в этом есть необходимость.

3. Пройди онлайн-курс

Есть масса учебных платформ, а также отдельных курсов исключительно по твоей специальности. За неделю у тебя будет возможность получить массу новых знаний. Как вариант, можешь записаться на онлайн-занятия по иностранному языку. Проведи это время с пользой!

4. Устрой дома свой кинотеатр

Карантин — отличная возможность пересмотреть любимые фильмы. Или пересмотреть все фильмы из списка отложенных. Устрой домашний кинотеатр с родными людьми, а еще вкусной едой. И все это в уютном семейном кругу.

5. Соблюдай правила и не паникуй