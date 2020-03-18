Чем заняться на карантине: ТОП-5 мужских идей

Многих из нас карантин застал врасплох, теперь приходится сидеть дома. Как не скучать? Есть идеи, целых пять! Так чем же заняться на карантине?
1. Закончи все давно начатые дела
Никак не можешь дочитать книгу, которую начал еще в прошлом году? Или все время не доходили руки закончить проект, в котором нет четкого дедлайна? Самое время «подтянуть все хвосты»! Теперь времени у тебя вагон, и нельзя оправдать постоянное откладывание затянувшихся дел завалом на работе. Начни действовать прямо сейчас!
2. Приведи в порядок свой дом
Так как ближайшую неделю (а то и больше) ты проведешь у себя дома, следует навести порядок в нем. Ведь, по сути, теперь это не только место твоего жительства, но и офис на удаленке. Поэтому позаботься о влажной уборке, сделай мелкий ремонт, если в этом есть необходимость.
3. Пройди онлайн-курс
Есть масса учебных платформ, а также отдельных курсов исключительно по твоей специальности. За неделю у тебя будет возможность получить массу новых знаний. Как вариант, можешь записаться на онлайн-занятия по иностранному языку. Проведи это время с пользой!
4. Устрой дома свой кинотеатр
Карантин — отличная возможность пересмотреть любимые фильмы. Или пересмотреть все фильмы из списка отложенных. Устрой домашний кинотеатр с родными людьми, а еще вкусной едой. И все это в уютном семейном кругу.
5. Соблюдай правила и не паникуй
Помни: самое важное во время карантина — сохранять ясность ума. Не паниковать, а именно следовать правилам и не подвергать себя опасности. Почаще мой руки, не прикасайся к лицу грязными руками, используй антисептики. И все будет хорошо!