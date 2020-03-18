КАРАНТИН ДОВЕЛ ⟩ 28-летняя эстонская певица показала себя в бесстыдном купальнике

Певица Kéa или Кеттер Орав, которая участвовала в Eesti Laul, поделилась снимком в купальнике на фоне океана.
28-летняя певица поделилась в Сети снимком, сделанным во время одного из недавних путешествий. На фото девушка позирует в леопардовом купальнике и купается в лучах солнца.
Ужасно скучаю по этой атмосфере,
— написала она в комментарии к посту.
Кеттер, безусловно, не единственная, кто сейчас скучает дома... Была бы возможность, каждый второй рванул бы куда-нибудь, где сейчас тепло и шумят волны!