Ср, 18.03.2020
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КАРАНТИН ДОВЕЛ ⟩ 28-летняя эстонская певица показала себя в бесстыдном купальнике

Ketter Orav

ФОТО: Instagram

Певица Kéa или Кеттер Орав, которая участвовала в Eesti Laul, поделилась снимком в купальнике на фоне океана. 

28-летняя певица поделилась в Сети снимком, сделанным во время одного из недавних путешествий. На фото девушка позирует в леопардовом купальнике и купается в лучах солнца. 

Ужасно скучаю по этой атмосфере, 

— написала она в комментарии к посту. 

Кеттер, безусловно, не единственная, кто сейчас скучает дома... Была бы возможность, каждый второй рванул бы куда-нибудь, где сейчас тепло и шумят волны!

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totally missing this vibe ✨

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