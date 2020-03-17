«Они будто тонут»: как умирают больные коронавирусом

Мы начинали с 130 койками в 15 реанимациях, сегодня у нас 800. Эти новые места, однако, годны для того, чтобы лечить тех, кто болен сегодня. Если болезнь продолжит распространяться такими темпами, как сейчас, к концу марта у нас только в Ломбардии будет около двух тысяч пациентов в интенсивной терапии. Учтите, что на всю Италию около пяти тысяч коек в отделениях реанимации. Многие из них в Венето и Эмилии-Романьи, которые также пострадали от эпидемии. Ни одна система здравоохранения в мире не выдержит такого удара,