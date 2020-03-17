«Они будто тонут»: как умирают больные коронавирусом

Весь мир бьет тревогу: вспышка коронавируса вышла за пределы Азии и достигла Европы. Первой удар на себя приняла Италия. Именно здесь на данный момент больше всего заразившихся, пишет Стархит.
Местные медики разводят руками от бессилия, ведь с каждым часом число заболевших неуклонно растет.
Мы начинали с 130 койками в 15 реанимациях, сегодня у нас 800. Эти новые места, однако, годны для того, чтобы лечить тех, кто болен сегодня. Если болезнь продолжит распространяться такими темпами, как сейчас, к концу марта у нас только в Ломбардии будет около двух тысяч пациентов в интенсивной терапии. Учтите, что на всю Италию около пяти тысяч коек в отделениях реанимации. Многие из них в Венето и Эмилии-Романьи, которые также пострадали от эпидемии. Ни одна система здравоохранения в мире не выдержит такого удара,
— отмечает глава регионального кризисного центра Ломбардии Джиакомо Грассели.
По словам медиков, от вируса чаще всего умирают пожилые люди.
Знаете, что самое тяжелое? Они умирают в сознании. Они умирают одни и умоляют позвонить детям и внукам, чтобы попрощаться. Это ставит нас в cтупор,
— поделилась страшными наблюдениями врач Франческа Кортелларо из отделения реанимации миланской больницы «Сан Карло Борромео».
Также Франческа описала, что чувствуют ее пациенты в последние минуты жизни.
Когда наступает их час — они это знают. Они в сознании, они не в нарколепсии. Они как будто тонут, но у них есть время это осознать. Последняя умершая пациентка была сегодня ночью. Это была бабушка, она хотела поговорить с внучкой. Я вытащила телефон и сделала видеозвонок. Они попрощались. Скоро она ушла. И у меня длинный список таких видеозвонок. Я называю его листом прощаний. Надеюсь, что нам дадут несколько iPad, три-четыре будет достаточно, чтобы они не умирали в одиночку,
— продолжила доктор.
Коллега Кортелларо тоже поделился личными наблюдениями, отметив, что вся эта обстановка со стремительно распространяющейся заразой его очень угнетает.
У меня такое чувство, что я нахожусь посреди цунами, и как бы не боролся, не смогу его остановить. Мое отделение рассчитано на восемь коек. Мне удалось добавить к ним семь, потом еще восемь, потом еще 16. У нас сейчас 31 койка. Утром в воскресенье я был чрезвычайно рад — удалось добавить еще шесть, но они все тут же оказались заняты. В настоящий момент я чувствую, что потерпел полное поражение,
— заключил профессор Стефано Муттини.