ФОТО ⟩ Элина Нечаева показала, как молится за здоровье своих поклонников

Пожалуй, нет ни одной эстонской знаменитости, кто еще не высказался об эпидемии коронавируса, шагающей по Европе. Впрочем, настроения в Сети преобладают позитивные... Большая часть известных личностей, как и певица Элина Нечаева, желают поклонникам крепкого здоровья.