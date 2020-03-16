Пн, 16.03.2020
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ФОТО ⟩ Элина Нечаева показала, как молится за здоровье своих поклонников

Элина Нечаева

ФОТО: Konstantin Sednev

Пожалуй, нет ни одной эстонской знаменитости, кто еще не высказался об эпидемии коронавируса, шагающей по Европе. Впрочем, настроения в Сети преобладают позитивные... Большая часть известных личностей, как и певица Элина Нечаева, желают поклонникам крепкого здоровья. 

На днях певица Элина Нечаева, представлявшая нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» два года назад, опубликовала в Instagram профессиональный снимок, на котором она запечатлена сидящей в позе лотоса. 

Из-за коронавируса все концерты и выступления в Эстонии отменены до 1 мая! Я молюсь за ваше здоровье, давайте надеяться, что скоро это закончится 🙏🏻

- написала она в комментарии к фото.  

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